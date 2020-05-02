شكرا لقرائتكم خبر عن الميكانيكا والكهرباء: محطاتنا جاهزة لاستقبال موسم الزراعات الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، التابعة لوزارة الرى، أن المصلحة جاهزة للتعامل خلال فصل الصيف حيث تم اجراء برامج الصيانة الوقائية لجميع المحطات وتجهيزها للعمل بكامل طاقتها خلال موسم الزراعات الصيفيه، و رفع اقصي درجات الاستعداد بين جميع أجهزة وقطاعات المصلحة، وجميع محطات الطلمبات على مستوى الجمهورية.

وأضاف عبد العالى في تصريحات له أنه تم التأكيد على جاهزية مراكز الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية لمواجهة اى مشاكل يمكن أن تحدث خلال هذة الفترة.

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يشار إلى أنه تم التشديد على رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات بالوزارة بالمتابعة المستمرة لإدارة المياة والمرور بشكل مستمر على شبكة الترع والمصارف وتطهيرها وازالة الحشائش المائية،وكذلك متابعة حالة الجسور والمعدات ومحطات الطلمبات والتأكد من جاهزيتها، والاجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والاستخدامات الجائرة الغير مخصصة ضمن خطط الوزارة للحفاظ عليها.

جدير بالذكر أن الاستعدادات التى قامت بها الوزارة على مستوى مناطق الدلتا من خلال تأهيل محطات الرفع وتطهير شبكات الترع والمصارف وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ ساهمت فى استيعاب كميات الأمطار الموسم الحالى والاستفادة من النوات التى حدثت خلال هذا العام.

يأتى ذلك ضمن خطة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائيه للبلاد، وباعتبار ان المصلحة مسئولة عن نقل وتوزيع المياه لمختلف الاغراض حيث تم تكليف المهندسين بالتواجد فى المواقع لتوصيل المياه لكافة الأغراض التنمويه من مياه الشرب والزراعة، و الصناعة، مع تجهيز وتشغيل المحطات اللازمة عن توفير مياه الشرب بجميع المحافظات، مشيرا إلى انه وضع خطة وبرنامج للمرور المفاجئ فى جميع الأوقات، وعلى جميع المحطات، وذلك بالتنسيق مع قيادات المصلحة للتأكد من الاستعداد الكامل، وتواجد كافة المهندسين والفنيين بمواقعهم.