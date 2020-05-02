شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المهن الطبية يتلقى 11 طلبا لصرف دعم لمصابين بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد بدوى، الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان، الأمين العام المساعد لاتحاد المهن الطبية، إن نقابة الأسنان تلقت 7 بلاغات لحالات كورونا بين أعضائها فى المحافظات، مشيرا إلى أنه جارى تحديد سبب الإصابة نتيجة للعمل أم إصابة خارجية، مضيفا أن النقابة قررت صرف 50 ألف لحالات الوفاة من أعضائها، نتيجة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بجانب المبالغ المقررة من قبل الاتحاد.

وأضاف بدوى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،: أن الاتحاد تلقى 11 طلبا لصرف دعم لحالات إصابة من بينهم 6 لم يستوفوا أوراقهم بعد، ومازال الاتحاد فى انتظار استكمالهم للمستندات المطلوبة، لافتا إلى أنه لم يتقدم أى أسر لأعضاء متوفيين من النقابات الأربعة حتى الآن، مشيرا أن 3 نقابات طبية "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة"، من أربعة أعضاء باتحاد نقابات المهن الطبية، اتخذوا القرار نفسه لدعم أسر أعضائهم فى حالات الوفاة، وصرف 50 ألف جنيه لهم.

كان قد قرر اتحاد نقابات المهن الطبية، صرف مبلغ عشرين ألف جنيه لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، مشيرة إلى أن ذلك لمن يُصاب بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر، ويتم حجزه بأحد مستشفيات العزل، كما قرر أيضا صرف مبلغ خمسون ألف جنيه من اتحاد نقابات المهن الطبية لكل عضو من أعضاء نقابات "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، يستشهد بسبب عدوى الكورونا، بشرط أن يكون ممارسا للمهنة داخل مصر.

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