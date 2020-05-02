مصر | قتلها أمام طفلتيها.. مفاجآت حول جريمة طعن "زوجة أكتوبر"

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 07:38 صباحاً - انت الان تقراء خبر قتلها أمام طفلتيها.. مفاجآت حول جريمة طعن "زوجة أكتوبر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شكه في وجود علاقة بين زوجته وصديقه دفعه إلى طعن صديقه داخل شقته، وقتلها أمام طفلتيهما بمدينة 6 أكتوبر، وتمكنت القوات من القبض على الزوج، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
تحريات أجهزة الأمن بالجيزة توصلت إلى أن الزوج "ع.م"، ثلاثيني العمر، يعمل "سائق" بسيارة ملكه بإحدى شركات السيارات، فيما تعمل الزوجة "نانسي"، "مشرفة" لتوصيل الأطفال إلى مدارسهم بسيارة زوجها.
وبينت التحريات أن الزوج مريض نفسي، ووقعت مشاجرة بينه وزوجته، داخل شقتهما، مساء أمس، تدخل على إثرها صديقه "محمد.م" لفض النزاع بينهما، ما أثار الشك حول علاقتهما، وطعن صديقه، بسلاح أبيض لكنه تمكن من الهرب، ولدى محاولة الزوجة الهرب، طعنها أمام طفلتيهما، أسقطها جثة هامدة.
وتمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على سائق لاتهامه بقتل زوجته وإصابة صديقه، إثر وقوع مشاجرة بينهما، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة، بمقتل سيدة على يد زوجها بنطاق القسم.
وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وضبط مرتكبها.
انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، وبالفحص والمعاينة تبين قيام الزوج بقتل زوجته، وإصابة زوجها، لشكه في وجود علاقة بينهما.
ونُقل المجني عليه إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.