مصر | ننشر صورة السائق المتهم بقتل زوجته أمام طفلتيه باكتوبر

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 07:38 صباحاً - انت الان تقراء خبر ننشر صورة السائق المتهم بقتل زوجته أمام طفلتيه باكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365 صورة المتهم بقتل زوجته وطعن صديقه إثر وقوع مشاجرة بينهم، بمدينة 6 أكتوبر.

وحسم مسؤول بقطاع أمن الجيزة الجدل حول ما تم تداوله حول واقعة قتل سائق لزوجته بـ12 طعنة أمام مدخل العمارة سكنهما، لشكه في وجود علاقة بينها وبين صديقه، بمدينه 6 أكتوبر، إذ تبين أنه بعد وقوع مشاجرة بينهم داخل شقته، اشتد الشجار بينهم، على إثرها استل الزوج سكين، وتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته بطعنة بالبطن، وتمكن من الهرب قبل استكمال ضربه.

وأضاف المصدر في تصريحات إلى الخليج 365، أن الزوج بعد ذلك سدد طعنتين بجسد زوجته بمنطقة الصدر، ولدى محاولتها الهرب، والاستنجاد بالأهالي نزلت من الطابق الرابع بالشقة سكنها، وسقطت جثة هامدة بالطابق الثالث، غارقة في دمائها.

وبينت التحريات أن الزوج مريض نفسي، ووقعت مشاجرة بينه وزوجته، داخل شقتهما، مساء أمس، تدخل على إثرها صديقه "محمد.م" لفض النزاع بينهما، ما أثار الشك حول علاقتهما، وطعن صديقه، بسلاح أبيض لكنه تمكن من الهرب، ولدى محاولة الزوجة الهرب، طعنها أمام طفلتيهما، أسقطها جثة هامدة.

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وتمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على سائق لاتهامه بقتل زوجته وإصابة صديقه، إثر وقوع مشاجرة بينهما، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة، بمقتل سيدة على يد زوجها بنطاق القسم.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وضبط مرتكبها.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، وبالفحص والمعاينة تبين قيام الزوج بقتل زوجته، وإصابة زوجها، لشكه في وجود علاقة بينهما.

ونُقل المجني عليه إلى المستشفي لتلقى العلاج اللازم، وتمكنت القوات من القبض على المتهم، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.