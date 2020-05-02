مصر | مشادة كلامية انتهت بقتل.. القصة الكاملة في قتل ربة منزل على يد زوجها بأكتوبر

كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 07:38 صباحاً - انت الان تقراء خبر مشادة كلامية انتهت بقتل.. القصة الكاملة في قتل ربة منزل على يد زوجها بأكتوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشهد لا ينسى من ذاكرة طفلتين أكبرهما ٦ سنوات.. عندما شاهدا والدتهما تنزف الدماء، ووالدهما ممسكًا بالسلاح بين يديه، وفقد حياته وحياة أطفاله الصغار، داخل شقة بمدينة ٦ أكتوبر، قبل ميعاد السحور، حيث أقدم الزوج"ع.أ" على قتل زوجته وتدعى "نانسي"، فنشب خلافًا كبيرا بينهم، مما أدى إلى أنه استل سلاح أبيض "سكينا"، وسدد لها عده طعنات متفرقه بجسدها، لينهى حياته الزوجية

بداية الواقعة

بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا يفيد وقوع مشاجرة ومصابين داخل شقة بمدينة 6أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات أن شاب سدد عدة طعنات لزوجته، بسبب خلافات عائلية، وأنه يعاني من مرض نفسي.

القبض على المتهم

وباجراء التحريات، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة، أن المتهم متزوج من المجني منذ سنوات، وفي الفترة الأخيرة كان يشك في سلوكها، مما دفعه لقتلها وتسديد عده طعنات لها، فتمكنت القوات الأمنية من القبض عليه، وباشرت النيابة التحقيق.

اعترافات الزوج بقتل زوجته: بشك في سلوكها

وأدلى الزوج باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، بأكتوبر، حيث قال إنه متزوج منذ سنوات ولديهما طفلان، وأنه في الفترة الأخيرة كان يشك في سلوك زوجته، ويوم الجريمة، نشبت خلافات كبيرة بينه وبين زوجته، مما اضطر أحد أصدقائه ويقطن معهم بذات العقار للتدخل لحل تلك الخلافات، ويدافع عن الزوجة.

وكشفت اعترافات الزوج، عن أنه وقت تدخل صديقه لحل الخلافات، عاد الشك إلى قلبه وتأكد أن زوجته على علاقة غير شرعية، بسبب دفاعه عنها، فقرر التخلص من زوجته وقتلها، مما أصاب الصديق أيضا.

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التحقيقات تكشف لغز الجريمة.. الزوج دائم الشجار معها

وكشفت التحقيقات، أن الزوج كان دائم الخناق مع زوجته، وكان يعتدي عليها بالضرب أمام اولادهما، وفي يوم الجريمة قبل موعد السحور اشتدت الخلافات بينهما، ما جعل الزوج يستل سكينا من المطبخ ويسدد لزوجته طعنات، وحاولت الضحية الاستغاثة بجيرانها، وفور وصولهم، كانت لفظت أنفاسها الأخيرة.

جيران الضحية: كانت بتساعد جوزها

وكشف جيران الضحية، أن الزوجة ذو خلق حسنة، وكانت تعمل على عربية لتوصيل الأطفال للمدارس، وذلك نوع من المساعدة لزوجها في مصاريف المنزل

وأفادا الجيران، أن الزوجة تعامل الجميع باحترام، ولا تنفر من أحد وطول السنوات التي قضياهما بالعمارة، كانت تحسن التعامل والجميع يحبها ويحترمها

حبس المتهم

وأمرت النيابة العامة، بأكتوبر، حبس المتهم، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وقررت أيضا، عرض المتهم على الطب النفسي لبيان سلامه قواه العقلية من عدمه، وكما أمرت النيابة، في وقت سابق بتشريح جثه الزوجة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

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