مصر | بعد طعن والدتهما أمامهما.. مصدر يكشف مصير طفلتي قتيلة "أكتوبر"

أفاد مصدر مطلع على تحقيقات واقعة قتل سائق زوجته أمام طفلتيه بمدينة 6 أكتوبر، بأن الطفلتين "لارا ولمار"، تم تسليمهما إلى جدتهما وفقًا لقرار النيابة العامة.

وأوضح المصدر في تصريحات إلى "الخليج 365"، أن أخوات الزوجة وأهلها كانوا متواجدين مكان الجريمة بعد قتلها.

وبينت التحريات أن الزوج مريض نفسي، ووقعت مشاجرة بينه وزوجته، داخل شقتهما، مساء أمس، تدخل على إثرها صديقه "محمد.م" لفض النزاع بينهما، ما أثار الشك حول علاقتهما، وطعن صديقه، بسلاح أبيض لكنه تمكن من الهرب، ولدي محاولة الزوجة الهرب، طعنها أمام طفلتيهما، أسقطها جثة هامدة.

تحريات أجهزة الأمن بالجيزة توصلت إلى أن الزوج "ع.م"، ثلاثيني العمر، يعمل "سائق" بالسيارة ملكه بإحدي شركات السيارات، فيما تعمل الزوجة " نانسي"، تعمل مشرفة لتوصيل الأطفال إلى مدارسهم بسيارة زوجها.

وتمكن رجال مباحث الجيزة من القبض على سائق لاتهامه بقتل زوجته وإصابة صديقه، إثر وقوع مشاجرة بينهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة بالواقعة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من إدارة شرطة النجدة، بمقتل سيدة على يد زوجها بنطاق القسم.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وضبط مرتكبها.