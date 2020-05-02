شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة التاسعة من «الفتوة»: حسيبة تخطط لقتل أم ليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد أحداث الحلقة التاسعة، من مسلسل الفتوة، إرسال المعلم صابر رجاله للبحث عن زوجته الأولي (أم ليل)، بعد أن علم انها مازالت على قيد الحياة، إلا أن زوجته الثانية حسيبة «الفنانة عايدة رياض» أرسلت ابنها عزمي للبحث عنها والعثور عليها قبل ان يعثر عليها رجال المعلم صابر، وقتلها.

أما المعلم سيد «رياض الخولى» بدأ في معاقبة رجالة بسبب الخراف التي تم سرقتها، وهدد الأعور «مجدى كامل» في حال حاول إفشاء سره وأنه من قام باختطاف «ليل»، وطلب الاتفاق معه على أعمال إجرامية جديدة يخطط لها.

ويظهر المشهد التالي المعلم صابر يمشي وسط الحارة مع رجاله ابنه عزمي يهتفون بحياته، وأثناء وقوفه للحديث مع حسن الجبالي فوجئ بأحد أهالي الحارة يصرخ في وجهه ويشكو ظلمه، ويؤكد له أنه لا أحد يحبه في هذه الحارة، وسط ذهول من رجال الفتوة.

مسلسل الفتوة، بطولة ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ومي عمر، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي تامر مرسي.