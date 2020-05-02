شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يرد على اتهامه بالحديث في السياسة من أجل التريند.. «مليش في الكلام ده» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق الفنان أحمد فلوكس على الانتقادات التي وجهها البعض له بخوضه في الحديث عن السياسة من أجل الشهرة، خاصةً بعد شخصية الجندي التي قدمها في فيلم «الممر» قائلًا «أنا مليش في التريند والكلام ده».

أوضح «فلوكس» خلال استضافته في برنامج «شيخ الحارة» المعروض على فضائية «القاهرة والناس» مع المخرجة إيناس الدغيدي، «أنا والدي بيقرأ كتير جدًا وبالتبعية أنا قرأت، ولكن ماليش في السياسة كسياسة، يعني عمري ما هدخل حزب، لكن وقت القصة دي أي بني آدم طبيعي وفاهم كان هيقول كل الكلام ده».

وأضاف «أنا محبتش اللي بحصل محبتش إن في كلام كله ادعاءات بيحصل وكان من واجبي لو ليا جمهور صغير إن أنا أطلع اوعيه، لكن الموضع مالوش علاقة بالسياسة».

وتابع «أنا اتعاملت مع عساكر وضباط وقادة ولقيتهم ناس محترمة جدًا وبيسيبوا بيوتهم ويروحوا الصحراء، وأي حد مكاني كان هيقول اللي قولته وأنا اتكلمت بموجب إحساس من جوايا».

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