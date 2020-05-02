شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يعلق على مسلسل «100 وش»: «لاكاسا دى بولاق أبوالعلا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الفنان آسر ياسين، اليوم، عبر صفحته الشخصية على تويتر، صورة من مشهد في مسلسل «100 وش» أثناء التخطيط لعملية النصب الجديدة.

وكتب ياسين:«لا كاسا دي بولاق أبوالعلا».

مشيراً إلى المسلسل الاسبانى الشهير«لاكاسا دى بابل»، والتى تدور احداث حول مجموعة إجرامية تقوم باقتحام دار سك العملة الاسبانى.

ويجسد آسر ياسين دور «عمر» وهو شريك لسكر التي تجسده الفنانة «نيلى كريم»، وهو مسلسل كوميدى ترفيهي من تأليف أحمد وائل، وأنتاج شركة العدل جروب، ومن إخراج كاملة أبوذكرى.