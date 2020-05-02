شكرا لقرائتكم خبر عن دعم 7 آلاف أسرة بالمنيا من الهيئة الإنجيلية وصندوق تحيا مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تحت رئاسة الدكتور القس أندريه زكي رئيس الهيئة، ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، صندوق تحيا مصر صباح اليوم، الجمعة، في 22 قافلة جديدة تتضمن 123 سيارة محملة بـ 1650 طن من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات ليتم توزيعها على 150 ألف من الأسر الأولى بالرعاية في 22 محافظة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

وقالت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية: «إن مشاركة الهيئة تأتي ضمن أنشطة مبادرة نتشارك هنعدي الأزمة التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنظمة، وتستهدف الهيئة نحو 7000 أسرة من الأسر الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية في 32 مجتمع محلى في محافظه المنيا، بمشاركة أكثر من ٣٠ جمعية تنمية مجتمع، بجانب ١٥٠ متطوعًا من الشباب، باجمالي ٧٠٠٠ كرتونة مواد غذائية وخمسة أطنان لحوم».

كما شهد إطلاق القوافل كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، واللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر، وفضيلة الدكتور على جمعة عضو اللجنة التنفيذية للصندوق واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.