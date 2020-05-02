شكرا لقرائتكم خبر عن حلقة حمدي الميرغني الأكثر في الألفاظ الخارجة في «رامز مجنون رسمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حل الفنان حمدي المرغني، ضيف مع الفنان رامز جلال في برنامج «رامز مجنون رسمي» المذاع عبر فضائية «أم بي سي مصر».

وبدأ الحلقة بإستضافة الفنانة أروي، الضيف وسؤاله حول بعض الموضوعات المتعلقة بالفن ثم طلبت منه التعليق على صور الفنانيين كبيومي فؤاد ومحمد صلاح وآخرهم رامز جلال، الذي سألته عن رأيه في برامجه، ليجيب حمدي:«هو رامز مجنون»، ليفاجئه رامز بالخروج من الصورة المعروضة.

وظهر على حمدي المرغني الصدمة عقب ظهور رامز قائلا: «إيه ده»، ليرد عليه رامز «أنت بتشتمني يا حمدي»، ليرد حمدي «لا والله أنا طول لاعمري بملكتك».

وفي الفقرة الثالثة يعاقب رامز جلال حمدي المرغني بأقوى طريقة منذ بداية رامز مجنون رسمي، باستخدام المياه والتهديد بالكابوريا، وعقب لف الكرسي في الهواء ورشه بالماء لأكثر من مرة، أنفعل حمدي قائلا أنا حبتدي أقول ألفاظ وأدايقت بجد، ليدفع برامز للأنتقال لفقرة الحوض وعندما وضع رامز الكابوريا داخل الحوض لجعله يعني أغنية البرنامج الشهيرة رامز جلال نجم اليوتيوب، انتداب المرغني حالة من الصراخ الغير طبيعي في مواجهة كابوريا رامز جلال، ومع الضغط عليه انفعل مرعني قائلا والمصحف يا رامز ده مش هزار، ومع أستمرار الضغط عليه، قال المرغني أيضا «سأقول لأبنتي تمارا عندما تكبر أن عمو رامز مجنون أقسم بالله حنخسر بعض»، ليدفع رامز لإحضار الثعبان فيقول حمدي أقسم بالله عندي فوبيا هو في حد بيحب الثعابين«.

ويذكر أن حمدي المرغني تصدر تويتر عقب عرض حلقته من برنامج رامز مجنون رسمي على فضائية أم بي سي مصر، الجمعة.

تعتبر حلقة المرغني ف الأكثر في الألفاظ الخارجة من حمدي عقب وقوعه بالفخ. وعمدت فضائية أم بي سي على وضع علامة مائية على شفاة حمدي المرغني حتى لا يتمكن المشاهدون من معرفة تلك الألفاظ أو قرائتها.

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وتعتبر حلقة حمدي المرغني هي الحلقة الثانية التي شهدت العديد من الالفاظ الخارجة عقب حلقة الفنانة أمينة خليل التي كثر بها العديد من العلامات المائية والتيييت لتغطية الصوت، ويذكر أن رامز جلال تعمد في إخافة حمدي المرغني بالكابوريا وحوض الماء التي تعتبر من أطول الفقرات بالبرنامج، بجانب إخافته بالثعبان أيضا.