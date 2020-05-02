شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير النقل يتفقد ورش صيانة السكة الحديد بالفرز قبل زيارة رئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يزور المهندس كامل الوزير وزير النقل اليوم السبت ورش السكة الحديد بالفرز بمنطقة الشرابية لتفقد الجرارات الأمريكية الجديدة التى تسلمتها هيئة السكة الحديد وتتواجد بهذه الورش ويتابع أعمال التطوير بها .

كانت هيئة السكة الحديد بدأت تجهيز ورش الفرز بمنطقة الشرابية بالقاهرة استعدادا لزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لها الأسبوع الجارى ، حيث سيزور الجرارات الأمريكية الجديدة ويتفقد أعمال التجديدات بها والصيانة.

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وتواصل هيئة السكة الحديد تنفيذ حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر بالخارج.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.