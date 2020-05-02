شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة اليوم وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشهد اليوم السبت، استمرار ارتفاع درجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط غربا.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على وسط سيناء، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق ، وفى شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة ، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 19 درجات، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجات، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 24 درجة.

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و شهد أمس الجمعة، ارتفاع أخر بدرجات الحرارة ، حيث شهدت القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وشهد الوجه البحرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط غربا.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، شهدت طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية ، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة.