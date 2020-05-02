شكرا لقرائتكم خبر عن 26.5 مليار جنيه استثمارات قطاع الاتصالات منها 6.9 مليار للقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت خطة العام الثالث (20/2021) من الخطة متوسطة المدى للتنمية المُستدامة (18/2019 – 21/2022) عن تخصيص نحو 26.5 مليار جنيه استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بنسبة 3.6% من إجمالى استثمارات الخطة، ويخُص القطاع الخاص نحو 26% من إجمالى استثمارات قطاع الاتصالات، بما يُعادل 6.9 مليار جنيه.

وكان تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشف عن وصول عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تم تأسيسها خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019، إلى نحو 414 شركة، مقارنة بـ 398 شركة تم تأسيسها خلال الفترة أكتوبر - ديسمبر 2018.

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فى حين بلغت رؤوس أموال هذه الشركات 562.52 مليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بـ 291.15 مليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2018.

من جهة أخرى، بلغت قيمة مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية 806 نقاط خلال الفترة من أكتوبر - ديسمبر 2019 مقارنة بنحو 696 نقطة خلال الفترة من أبريل - يونيو 2019.

ويتضمن مؤشر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات خمس شركات، هى: شركة راية لخدمات الاتصالات، فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية، المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، المصرية لمدينة الإعلامي، الشركة المصرية للاتصالات.