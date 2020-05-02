شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مقابر دون ترخيص شرق الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن حي شرق الإسكندرية بالتنسيق مع قسم شرطة ثان الرمل، الجمعة، حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء «مقابر» دون ترخيص بعزبة الحسينية. تلقت غرفة عمليات حي شرق شكوى تفيد بناء مقابر دون ترخيص على أرض زراعية بعزبة الحسينية بقرية أبيس الثانية، وانتقلت وحدة التدخل السريع بالحي إلى العزبة المشار إليها. وقالت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي شرق الإسكندرية انه تبين من المعاينة وجود أعمال بناء مخالفة «مقابر» بدون ترخيص، وتم إزالتها حتى سطح الأرض والتحفظ على كافة أدوات ومواد البناء المستخدمة بالموقع، واكدت رئيس الحى إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفين ومنع تكرار المخالفة. حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مقابر دون ترخيص بالإسكندرية حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مقابر دون ترخيص بالإسكندرية حملة مكبرة لإزالة أعمال بناء مقابر دون ترخيص بالإسكندرية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 5,895

تعافي 1,460

وفيات 406

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