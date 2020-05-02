شكرا لقرائتكم خبر عن ئيس الفريق الطبى بـ«عزل كفر الدوار»: خروج 3 متعافين للمنزل وتحويل 6 لـ«النقاهة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد خليفة، استشارى ورئيس قسم الكبد والمناظير، رئيس الفريق الطبى بمستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحى بشفاء 3 مصابين بفيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى إلى المنزل، وتحويل 6 آخرين إلى «النُزل» لقضاء فترة نقاهة قبل عودتهم للمنازل.

وأضاف «خليفة» أن أغلبية المصابين بفيروس كورونا المستجد في المستشفى حالتهم مستقرة، مشيرًا إلى إرتفاع نسبة الشفاء والخروج من المستشفى بفضل المرور الطبي المستمر والمتابعة الدورية للحالات المصابة بالفيروس.

وبدأت مستشفى كفر الدوار العام برئاسة الدكتور ياسر زايد، مدير المستشفى في استقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا يوم الخميس 16 إبريل الماضى، واستقبلت أكثر من 200 من المرضى منذ ذلك الحين للعلاج من فيروس كورونا المستجد.