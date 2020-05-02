شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مصابي كورونا إلى 27 حالة في الوادي الجديد‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في الوادي الجديد إلى 27 حالة، بعدما أعلن اللواء محمد الزملّوط محافظ الوادى الجديد، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمركز الداخلة مساء الجمعة.

وقال المحافظ أنه تم تشكيل لجنة متابعة للأزمة بمركز الخارجة برئاسة سكرتير عام المحافظة وبعضوية رئيس مركز الخارجة ومدير الطب الوقائي ومدير الإدارة الصحية بالخارجة ومأمور قسم الشرطة ومدير إدارة الطب البيطري، بالإضافة إلى إزالة كافة الإشغالات بسوق الشعلة بالخارجة.

وإلغاء مبادرة إحنا لبعض للحوم بالخارجة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وأوضح المحافظ أنه سيتم البدء في عزل الحالات الإيجابية بمستشفيات المحافظة لحين تحويلها لمستشفيات الحجر خارج المحافظة ،كما سيتم الإعلان عن أماكن إقامة المخالطين للمصابين، وذلك لتوعية المواطنين وإتخاذهم الإحتياطات اللازمة.

وأكد المحافظ على ضرورة إستمرار المواطنين في إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، وتقليل الإختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى،وتخصيص رقم تليفون للابلاغ عن المخالفين لقرار العزل المنزلي لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم .