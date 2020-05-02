شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير بعد ترميمها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمت بنجاح منذ قليل عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها والذي امتد على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه تم الان الانتهاء من أعمال تركيب كبشين من الكباش الأربعة على القواعد المخصصة لهما وجاري استكمال أعمال تركيب الكبشين الآخرين في الأماكن المخصصة لها، بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية، كما سيتم تغليف جميع الكباش بصناديق من الخشب لحين إفتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.

تمت عملية النقل بمعرفة شركة المقاولون العرب تحت إشراف فني وأثري ومرممي المجلس الأعلى للآثار والأمين العام للمجلس.