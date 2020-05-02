شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض: 20 ألف جنية للممرض المتوفى بسبب العدوى بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة كوثر محمود، النقيب العام للتمريض، إن النقابة العامة قررت صرف مبلغ ألفى جنيه (2000) لكل ممرض، وممرضة أُصيبوا أثناء عملهم بالفيروس، وصرف (20000) عشرين ألف جنيه لحالات الوفاة، وذلك تقديرا لما يبذلونه من جهود للحفاظ على صحة المواطن المصرى، وما يتعرضون له من مخاطر العدوى أثناء تأدية واجبهم تجاه المرضى، وانطلاقا من دور النقابة العامة للتمريض فى الوقوف بجانبهم وتقديم الدعم المعنوى، حيث يتم التواصل معهم عن طريق النقابة العامة والنقابات الفرعية، ومديرات التمريض بمختلف المحافظات.

وأوضحت كوثر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن عدد حالات الإصابة بلغ 50 بأنحاء الجمهورية، ويتم متابعة حالتهم، ومنهم من تماثل الشفاء، بالإضافة إلى حالتى وفاة، ووجهت نقيب التمريض، رسالة إلى كافة أفراد هيئة التمريض فى مصر، مؤكدة على ضرورة ارتداء الواقيات الشخصية والحرص على آلية نزعها حتى التخلص منها بالطريقة السليمة، ومراعاة الحفاظ على صحتهم وتناول الأطعمة التى تُزيد من مناعة الجسم لتعرضهم الدائم للعدوى، واتباع جميع تعليمات مكافحة العدوى لحماية أنفسهم، من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

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وقالت نقابة التمريض،: حافظوا على أنفسكم فأنتم ثروة مصر القومية التى لا تعوض، دمتم أمنا وسلاما لمصر من خلال عطائكم وتواجدكم وتفانيكم خلال هذه الفترة العصيبة التى يمر بها العالم أجمع، ومصر، كعادتكم ثيتم وجودكم كأبطال المنظومة الصحية، فضلتم العطاء وتواجدكم فى ميدان العمل مع مرضاكم عن جلوسكم فى بيوتكم، عرضتم أنفسكم لمخاطر كثيرة دون تردد، ودون خوف وقلق، حفظكم الله من كل شر.