شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى يستنكر تحريض والدة إحدى التلميذات على الغش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: أدعوكم ونحن نجهز سحور شهر رمضان الكريم أن نستمع إلى ولية أمر لطالبة في أولي ثانوي وهي تحرض زملاء ابنتها علي الغش بأريحية وتدعو لهم أن يصبحوا "دكاترة" مثلها، وكأن الغش أصبح هو "الحق الطبيعي" الذي تريد الوزارة سلبهم إياه.

وتابع وزير التربية والتعليم: قد تكون ولى الأمر هذه مأجورة لأهل الشر الذين لا يريدون لمصرنا خيرًا وهو شئ يجب الانتباه إليه وقد تكون ولية أمر عادية وهذا ما تراه "الصواب" وهي الطامة الأكبر.

وتابع الوزير: أعتقد أنه من المهم جدا كمجتمع أن نراجع أنفسنا ونقرر ماذا نريد حقاً من التعليم.

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وكان طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى بدأوا امتحانات نهاية الترم الثانى الأربعاء الماضى 29 إبريل الماضى وتستمر الامتحانات حتى 20 مايو الجارى.