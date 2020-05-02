شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ صرف معاشات مايو غدا لمن يتقاضون أقل من 1000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ وزارة التضامن، غدا الأحد، صرف معاشات شهر مايو، لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بالصرف من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد خلال أيام الأحد والاثنين الموافق (3-4) من شهر مايو.

كانت نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى، قد قررت إجراء تعديل على الخطة الخاصة بصرف معاشات شهر مايو، تماشيا مع ما تقرر من اعتبار السبت 2 من مايو إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال، بحيث يكون أول يوم لصرف فى يوم الأحد 3 مايو، وبالتالى تكون جميع المعاشات متاحة للصرف من البطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصرافات الآلية "ATM"اعتباراً من صباح أمس الأول من مايو بدون حد أقصى.

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وأشارت الوزيرة، إلى أن المعاشات أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم سيتم صرفها أيام "الثلاثاء والاربعاء" الموافق (5-6) من شهر مايو.

أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومى الخميس والسبت (7- 9) مايو وفئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم بداية من يوم الأحد الموافق 10 مايو.

كما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك لأصحاب المعاشات والمستفدين عنهم والبالغ عددهم ما يزيد عن 1.684 مليون حالة بقيمة إجمالية تقارب 4.5 مليار جنيه اعتباراً من اول يوم عمل بالبنوك وهو يوم الأحد 3 مايو.