شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: الرئيس أمر بإنهاء قوائم الانتظار والكشف المبكر للأمراض المزمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه تم تحويل الحالات التى لا تعانى من أعراض جانبية كبيرة، إلى نزل الشباب والفنادق والمدن الجامعية وتم نقل 1700 حالة هناك وهم الآن حالتهم الصحية جيدة للغاية، وهذه الخطوة وفرت على الدولة فتح جزء من مستشفيات العزل الصحى، مشيرة إلى أن 100% من الحالات البسيطة المصابة بالفيروس خارج مصر يتم عزلها صحيا فى منزلهم، مشيرة إلى أن تلك المرونة فى المنظومة الصحية

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وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أنه بتكليف مباشر من الرئيس السيسى، أمر بإنهاء قوائم الانتظار، وبداية من الأسبوع القادم سيتم إعادة جميع الحملات الصحية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حتى يطمئن المواطن أثناء الكشف عليه ضمن حملة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضحت أن الفحص له طريقتين إما الاتصال بالخط الساخن 105 أو التوجه إلى إحدى مستشفيات الحميات للكشف، ويتم عمل تحاليل لكل من يتصل أو يتوجه إلى المستشفى، وهناك عدد كبير من الحالات تتوفى قبل أن تصل مستشفى العزل، وهناك 31% تتوفى فى أول 4 أيام من وصولهم إلى مستشفى العزل الصحى، مشيرة إلى أن البعض يخشى من أن يقول أنه يعانى من أعراض كورونا وكأنها وصمة، مطالبة بمنع أى نوع من أنواع التنمر.