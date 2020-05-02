شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: جارى العمل فى حماية الترابين بجنوب سيناء من أخطار السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، أنه جارى العمل فى المرحلة الثانية لعملية حماية الترابين بنويبع بجنوب سيناء من اخطار السيول، حيث تم البدء فى أعمال مباني دبش القدمات ق 2 بوادي الطليعات w1,w2، تحت إشراف الادارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء.

أضاف سركيس فى تصريح لـ " الْيَوْمَ السابع" أنه تم التنبيه على الشركة المنفذة بإتباع تعليمات وزارة الصحة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد بالمواقع المخلفة.

ووضعت وزارة الرى استراتيجية للتعامل مع ملف السيول ترتكز على محورين هامين، أولهم التقليل من المخاطر التى تصاحب هذه الظاهرة من آثار تدميرية للبنية التحتية والمنشآت والقرى السياحية وغيرها من المرافق والنقاط الاسترتيجية من محطات غاز وكهرباء وذلك من خلال تنفيذ أعمال صناعية تتنوع ما بين سدود إعاقة وحوائط توجيه ومعابر أيرلندية لتوجيه مياه السيول إلى المجارى المائية والخلجان وذلك كما هو الحال فى الأعمال التى نفذتها الوزارة لحماية مدينة طابا من أخطار السيول بعدد من الأودية التى تمثل تهديداً مباشراً لطريق نويبع – طابا الدولى وعدد من الفنادق والتجمعات السكنية.

ويتضمن المحور الثانى فى التعامل مع ملف السيول تعظيم الاستفادة من هذه الظاهرة الطبيعية من خلال استقطاب ما يمكن استقطابة من مياه الأمطار المسببة للسيول، وتخزينها في بحيرات صناعيه لاستخدامها من قبل المجتمعات المحلية.

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