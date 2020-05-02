شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: استغلال أرض قصر الأميرة نعمة لإنشاء مدرسة لخدمة أهالى المرج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه من المقرر استغلال الاراضى المحيطة بقصر الأميرة نعمة الكائن بحى المرج، لبناء مدارس تستوعب الكثافات الموجودة بالمنطقة، من خلال هيئة الأبنية التعليمية، وذلك لإنقاذ الأرض واستغلالها لصالح الخدمة العامة وبما ينفع أهالى المنطقة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365" ، أن استغلال أرض القصر سيكون من خلال شرائها لصالح المحافظة لبناء مدرسة وسور على الارض للحفاظ عليها من التعديات والخارجين عن القانون ، بالإضافة إلى منع الأهالى من إلقاء المخلفات بها .

وقصر الأميرة نعمت مختار شقيقة الملك فؤاد وعمة الملك فاروق ، يقع على مساحة 44 فدان فى منطقة بركة الحاج بالمرج القبلية، بحى المرج، تحول من تحفة معمارية على الطراز الأوروبي إلى خرابة بعد أن نهبه اللصوص منذ سنوات، وسرقت محتوياته الثمينة، كما تحولت حديقته لمأوى للكلاب الضالة ومقلب للقمامة بعد فشل جهود أالى المنطقة للحفاظ عليه من الدمار.

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وعلى الرغم من القصر يقع فى منطقة المرج إلا أنه كان يعد تحفة معمارية نادرة بنى على الطراز الأوربى وجمع بين طراز المعمار الإيطالى والإنجليزى، ما جعله مميزا، ولكن حال القصر الأن يرثى له حيث ملئته التصدعات، بعدما اشتعلت به الحرائق أكثر من مرة ، وكانت حديقته بها أنواع نادرة من الأشجار، اليوم تحولت لمقالب قمامة، واحترقت معظمها.

وسور القصر المنخفض والمتهدم جعل كل من يرغب فى الدخول لا يتردد، خاصة الباحثين عن مكان يخفيهم عن أعين المارة لممارسة كل ما هو مخالف للقانون، ما جعل الأهالى تستغيث أكثر من مرة، ولكن لا حياه لمن تنادى.

وطالب الأهالي بتخصيص جزء من أرض الحيقة الخاصة بالقصر لأحد المشروعات الخدمية مثل المستشفيات أو المشاريع الخدمية، بالإضافة إلى ترميم القصر وتحويله إلى قصر للثقافة يخدم المجتمع المحيط به، وهذه المنطقة تحتاك لمركز شباب وسجل مدنى ومجمع خدمات ووحدة إطفاء ومدارس وخدمات أخرى تحتاك لمساحات خالية، تتوفر فى حديقة القصر المهمل.