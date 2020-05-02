بالصور.. وصول "الكباش الأربعة" إلى ميدان التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

أعلن مجلس الوزراء، مساء الجمعة، اتمام عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها والذي امتد على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، في بيان اليوم، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب كبشين من الكباش الأربعة على القواعد المخصصة لهما وجاري استكمال أعمال تركيب الكبشين الآخرين في الأماكن المخصصة لها، بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني.

وأشار "وزيري"، إلى أنه سيتم تغليف جميع الكباش بصناديق من الخشب لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع محافظة القاهرة ووزارة السياحة والآثار في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.

وتمت عملية النقل بمعرفة شركة المقاولون العرب تحت إشراف فني وأثري ومرممي المجلس الأعلى للآثار والأمين العام للمجلس.