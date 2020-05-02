أخبار مصر | وزير التعليم يحذر من الغش.. وينشر رسالة مهمة

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رسالة صوتية لأحد أولياء الأمور وهي تدعو للغش في الامتحانات.

وعلق وزير التربية والتعليم على هذه الرسالة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال: "أدعوكم ونحن نجهز سحور شهر رمضان الكريم أن نستمع إلى أحد أولياء الأمور لطالبة في أولى ثانوي وهي تحرض زملائها على الغش بأريحية وتدعو لهم أن يصبحوا "دكاترة" مثلها، وكأن الغش أصبح هو "الحق الطبيعي" الذي تريد الوزارة سلبهم إياه".

وأضاف الوزير:" قد تكون هذه السيدة مأجورة لأهل الشر اللذين لا يريدون لمصرنا خيرًا وهو شئ يجب الانتباه إليه وقد تكون ولية أمر عادية وهذا ما تراه "الصواب" وهي الطامة الأكبر.. اعتقد أنه من المهم جدا كمجتمع أن نراجع أنفسنا ونقرر ماذا نريد حقًا من التعليم؟"

في سياق متصل قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في منشور له علي الفيس بوك:" نعلن اليوم السبت ٢ مايو ٢٠٢٠ إن شاء الله أساليب ومواعيد تسليم المشروعات الرقمية والورقية لكل سنوات النقل وطلاب الدمج والمنازل والخدمات وأبناؤنا في الخارج".

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وكان الدكتور طارق شوقي قد رد على ما يتم تداوله بشأن الاتجاه لمناقشة إلغاء البحث البديل عن الامتحانات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، مؤكدا أن هذا "كذب وافتراء وعبث".

وأضاف "شوقي" في تصريحات له:"لن يحدث هذا ومن يريد هذا يستطيع إعادة السنة فهذا قراره".

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا تغيير في آليات عمل المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثالث الإعدادي)، والتي أعلن عنها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأشارت الوزارة أن المنشور المتداول بشأن طلاب التعليم المجتمعي لا ينطبق على طلاب التعليم العام، موضحة أن طلاب التعليم المجتمعي لهم وضع خاص مثل طلاب المنازل وطلاب أبناء المصريين في الخارج وطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.