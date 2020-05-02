شكرا لقرائتكم خبر عن زغاريد وتورتة في احتفالات عزل الدقهلية بتعافي 16 حالة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت مستشفي تمى الأمديد في الدقهلية، بتعافي 16 من مصابى فيروس كورونا والتى أكدت تحاليلهم تحولها من الإيجابى إلى سلبى وانطلقت الزغاريد والأغاني الوطنية في أرجاء المكان.

وقدم الأطباء «تورتة» عليها صورة أحد الأطفال بالعزل يحمله أحد الأطباء وذلك احتفالا بشفائه مع المتعافين، وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن من بين المتعافين 4 أطباء من الفريق الطبي بمستشفى المنصورة للتأمين الصحي، واثنين من الفريق الطبى بمستشفى تمي الأمديد وجاءت نتائجهم سلبية.

واضاف في بيان صحفى «أن الاحتفال كان في وسط أجواء رمضانيه عقب الإفطار مباشرة حيث استقبل المرضى نبأ سلبية التحاليل الخاصة بهم وتعافيهم من فيروس كورونا بالزغاريد والأغاني إعلانا عن فرحتهم وسعادتهم بالشفاء والخروج من العزل إلى منازلهم

وطالب«مكى» المواطنين بضرورة الالتزام التام بالبقاء بالمنزل والتباعد الإجتماعى واتباع تعليمات وزارة الصحة في هذا الشأن والبعد عن الزحام الذي اصبح واضحا للجميع مما يزيد من خطورة العدوى والإصابة .