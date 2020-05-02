شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن موعد وأساليب تسليم المشروعات الرقمية والورقية للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيعلن غدا السبت 2 مايو 2020 أساليب ومواعيد تسليم المشروعات الرقمية والورقية لكل سنوات النقل وطلاب الدمج والمنازل والخدمات وأبناؤنا في الخارج. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 5,895

تعافي 1,460

وفيات 406

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