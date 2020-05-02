شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء»: انخفاض معدلات الاستهلاك 7% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت بيانات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن انخفاض معدلات استهلاك الكهرباء بنسب تتراوح بين 4 و7% بالمقارنة لنفس الفترة من العام الماضى، متأثرة بإجراءات غلق المولات والمنشآت التجارية للتصدى لفيروس «كورونا». وقال مصدر بالجهاز إن انخفاض الاستهلاك في مجمله يقع على القطاع التجارى، لافتًا إلى أنه يرجح أن يظل الاستهلاك الصناعى على الجهد العالى كما هو، بينما شهد الاستهلاك المنزلى ارتفاعًا طفيفًا، في ظل دعوات المكوث في المنازل. ولفتت البيانات الصادرة من الجهاز إلى أن الحمل الأقصى للاستهلاك في الشبكة القومية للكهرباء، شهد انخفاضًا في معدلات الاستهلاك يتراوح بين 4 و7%، بينما شهد الحمل الأدنى للاستهلاك انخفاضًا من 3 إلى 8%، بينما ارتفعت نسب توليد الكهرباء من الطاقة المائية لتصل لـ10%، والطاقة الشمسية أو الرياح لتصل لـ5% تقريبًا، وباقى الطاقة المولدة من الغاز الطبيعى أو المازوت.

يأتى ذلك في الوقت الذي أكدت فيه الجمعيات العمومية لشركات الكهرباء على التأكيد على شركات توزيع الكهرباء التسع بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بالتواصل المستمر مع المشتركين لبحث شكاواهم وسرعة حلها والرد عليها وتنفيذ عمليات الصيانة الدورية وعمليات الإحلال والتجديد للشبكات طبقًا للخطة الزمنية وخفض معدلات الأعطال وسرعة الاستجابة لها وخفض أزمنة الفصل للحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وتحسين الجهود الكهربائية لدى المشتركين مع خفض نسب الفقد وزيادة نسب التحصيل من خلال تفعيل الآلي ات الخاصة بالتحصيل عن بُعد بواسطة التقنيات الحديثة والتغلب على التحديات والمعوقات في سبيل تطوير والرقى بأداء قطاع الكهرباء.

وشددت على العمل لتطوير الأداء بشركات الكهرباء ورفع مستوى الأداء بها وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الإجراءات العامة التي تقوم بها أجهزة الدولة والحكومة المصرية للحفاظ على سلامة العاملين بما لا يؤثر على حُسن سير العمل وجودته، مع التشديد على الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق النمو المستدام.