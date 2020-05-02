شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة فى رمضان.. الشوارع حواديت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يأتى رمضان هذا العام على مدينة القاهرة فى ظروف ربما لم تشهدها هذه المدينة من قبل، فالجائحة المسماة فيروس كورونا التى ضربت العالم غيرت تفاصيل الحياة اليومية التى اعتادها الناس، فالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها معظم دول العالم، ومنها مصر، تتطلب بقاء الناس فى منازلهم، خصوصا كبار السن وأصحاب الأمراض، والحد من التجمعات والتكدس فى الأماكن العامة.

كما أسهم البطء الشديد لمعظم الأنشطة الاقتصادية، وتطبيق حظر التجول بعد التاسعة مساء، فى الحد من حركة الناس بالشوارع. ومدينة الألف مئذنة فى شهر رمضان فى السنوات الماضية كانت غير كل المدن.. ففيها يلمس الناس تقاليد رمضانية، ويعيش سكانها وزائروها أجواء روحانية، علاوة على موروثات تاريخية مازالت تنبض بالحياة يمكننا أن نلمسها بين الشوارع والأزقة القديمة، فى منطقة الحسين والأزهر وشارع المعز لدين الله وغيرها الكثير.

أجواء رمضانية في منطقة درب اللبانة، محافظة القاهرة

شهر رمضان

شهر رمضان

شهر رمضان

شهر رمضان

قاهرة المعز لدين الله الفاطمى فى شهر رمضان هذه الأيام بعيدة كل البعد عما ألفه الناس عنها فى الشهر الكريم.

عدسة الزميل فاضل داوود تجولت بشوارع القاهرة، قبل المغرب بساعة، أمس الأول، فزارت القاهرة الإسلامية، منطقة الأزهر والحسين، مرورا بعدد من شوارع القاهرة، ورصدت بالصور اختفاء معالم كثيرة من عادات وتقاليد الناس فى شهر رمضان، حيث اختفت موائد الرحمن، التى كانت تنتشر بكثافة فى معظم شوارع القاهرة.. اختفت مظاهر الصلاة فى الساحات والمساجد التاريخية.. خيم الهدوء على عدد من الشوارع، حركة أقل من عادية بالأحياء الشعبية.. صحيح أن هناك محاولات فردية لعدد من الناس الذين يتجمعون للإفطار، أعلى كوبرى ٦ أكتوبر، وعدد آخر يقوم بتوزيع بعض التمور والوجبات الصغيرة على المارة، لكن الصحيح أيضا أن العالم بعد انتشار جائحة كورونا سوف يتغير، ولن يعود كما كان قبل انتشار هذا الفيروس.