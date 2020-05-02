شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: التوسع فى حقن مرضى كورونا بـ«بلازما المتعافين» الأيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الصحة إنها ستحقن خلال الأيام المقبلة مرضى كورونا آخرين ببلازما متعافين من الفيروس، وستعلن عن النتائج أولاً بأول، وفور التأكد من استجابة المرضى سيتم التوسع فى حقن البلازما كعلاج.

وأعلنت الوزارة، مساء الخميس، تعافى 46 مصريًا ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 1381، كما ارتفع عدد من تحولت نتائج تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية للفيروس إلى 1780، منهم 1381 متعافيًا، لافتةً إلى تسجيل 269 إصابة جديدة، بينها 3 أجانب، ليصل إجمالى الإصابات لـ5537 حالة، ونبه إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وعالميًا، احتفل سكان العالم المعزولون بـ«عيد العمّال»، الجمعة، دون مظاهرات أو تجمّعات، رغم تدابير رفع العزل الأولية فى أوروبا.

ورغم تفاقم الوضع الذى يحتاج تضافر الجهود العالمية لمواجهة الوباء، استمرت مناوشات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مع الصين بتحميلها مسؤولية ظهور الفيروس رغم إعلان الاستخبارات الأمريكية، الخميس، أنّها توصلت إلى أنّ «الفيروس ليس من صنع الإنسان ولم يتم تطويره جينيًا».

وقال ترامب، الجمعة، إن اتفاقه التجارى مع الصين، الذى جرى التوصل إليه بصعوبة كبيرة، أصبح الآن ذا أهمية ثانوية بالنسبة للجائحة، مهدداً بفرض رسوم جديدة على بكين.

وقال مسؤولان أمريكيان لوكالة «رويترز»، التى لم تكشف عن هويتهما، إن نطاقًا من الخيارات ضد الصين يخضع للنقاش، والتوصيات لم تصل بعد لمستوى أعلى فريق للأمن القومى التابع للرئيس.

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