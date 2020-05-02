شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يقود حملات التطهير بأحياء الطالبية والعمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار واصلت محافظة الجيزة مجهودات التطهير والتعقيم لاتخاذ الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وقاد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حملات التطهير والتعقيم اليوم الجمعة، بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية . حيث وجه محافظ الجيزة باستمرار مجهودات التطهير والدفع بالمعدات وفرق التطهير يومياً مع الاهتمام بتطهير المرافق والمنشأت العامة ومقار البنوك ومواقف السرفيس والنقل والشوارع الرئيسية والفرعية. وتابع محافظ الجيزة ميدانيا مجهودات التطهير بحي العمرانية، حيث تم رش وتطهير شوارع خاتم المرسلين وترعة الزمر والثلاثينى ومستشفى الصدر وعدوى سليم والدكتور والعمرانية الشرقيه ومتفرعاتها ومكتب تأمينات الجيزة بشارع الثلاثيني عمارات الاوقاف وفرع البنك الأهلي للصرف الآلي والمنطقه الأزهرية . وبحي جنوب الجيزة حيث تم رش وتطهير شوارع المحطة ومراد وربيع الجيزي وام المصريبن و6 اكتوبر والمنيب والمجزر الالي ومقار البنوك والشوارع الفرعية بحزيرة الدهب وعباس العقاد، وبحي الطالبية شوارع ترسا والعروبة والمحولات ومتفرعاتهم وعز الدين عمر والمريوطية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 5,895

تعافي 1,460

وفيات 406

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