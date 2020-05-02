شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل طائرة المصريين العالقيين في أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل مطار مرسي علم الدولي، مساء اليوم، رحلة طيران قادمة من كييف وعلى متنها 164 من المصريين العالقين في أوكرانيا وذلك ضمن رحلات الجسر الجوى التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة لاستقبال العالقين في الخارج.

وقالت مصادر بوزارة الطيران المدني ل «المصري اليوم»، أن جميع الرحلات الدولية القادمة من الخارج سيتم حجزهم بمقر الحجر الصحي بمدينة مرسى علم حيث يتم تخصيص المدينة لعزل العالقين المصريين القادمين من الخارج، لمدة 14 يوماً وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا .

ومن جانبه أشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريح صحفى على خضوع جيمع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل الفورية فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحى والطب الوقائى وتعقيم جميع متعلقاتهم وأمتعتهم الشخصية وذلك قبل نقلهم إلى أحد الفنادق السياحية بمرسى علم وووضعهم تحت الحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل وذلك كإجراءات وقائية ضد فيروس كورونا.

كان استقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح الجمعة، طائرة المصريين العالقين بالعاصمة الكينية نيروبي بعد مرورها بأديس ابابا، وتقل على متنها 136 مصريًا من العالقين بالخارج، ضمن رحلات الجسر الجوى التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة لاعادة المصريين العالقين بالخارج بتكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتم اخضاعهم للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل بأحد الفنادق السياحية بمرسي علم.