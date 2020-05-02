شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: «علينا التعايش مع كورونا.. ولدينا أطفال ورضع مصابين» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، في تعليقها على زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم، والذي وصل لـ358 حالة إن الأمر كان متوقعا.

وقالت في اتصال هاتفي، مع عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»: «أصبح من الضروري التعايش مع كورونا، على الجميع معرفة أنه لا يفرق متي سيبدأ الحظر ولكن الأهم كيف يكون السلوك قبل ساعات الحظر».

وتطرقت زايد، لبدء التعايش مع كورونا وعودة الحياة تدريجياً: «على المواطن أن يقدر كيف سيحافظ على نفسه وعلى الآخرين وذلك بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها من الكمامات والتباعد الإجتماعي».

وتابعت: «على الجميع، معرفة أن هناك نمط جديد سنعيشه قد يكون أمر مؤقت لحين ظهور لقاح، ولكن خلال تلك المرحلة الانتقالية سلوكيات الناس ستتغير، والإجراءات كلها ستتغير منها سواء في المطارات أوفي الاماكن العامة بدءا من القيام بقياس درجات الحرارة، ووجود المطهرات في كل المكان النوداي والعمل».

ولفتت الوزيرة إلى وجود أعداد من الأطفال المصابين بالفيروس المستجد وذلك لإهمال الإهالي في رعايتهم واتباع الإجراءات الوقائية، وشددت الوزيرة على الجميع الالتزام بالتباعد الإجتماعي واتباع كافة الطرق الوقائية التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة.

وكشفت زايد عن ضرورة الانتباه لكبار السن والحوامل لإنهم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، واكدت على استعدادت المنظومة الصحية لإستقبال المزيد من الحالات.

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وكشفت وزيرة الصحة على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عودة حملات الصحة العامة التي كانت قد توقفت خلال الأيام الماضية ومنها عودة العمل على قوائم الانتظار، قائلة: «الحياة لن تتوقف على كورونا، الخدمة الصحية ستقدم بكافة أشكالها»، وأهابت في تصريحاتها المواطنين بضرورة التوجه إلى المستشفيات في حالة الإصابة بالتعب وعدم الخوف من الإصابة بالفيروس.