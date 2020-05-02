شكرا لقرائتكم خبر عن صيادو البحر الأحمر يستعدون لـ«فرشة الشعور» فى «زمن كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وسط إجراءات احترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا يستعد المئات من الصيادين من مختلف مناطق محافظة البحر الأحمر، وهواة الصيد من مختلف المحافظات لبدء موسم الصيد فى «فرشة الشعور» مع بداية الليالى القمرية فى شهر رمضان ولمدة شهرين.

المحافظ عمرو حنفى لم يقرر وقف نشاط مراكب وأنشطة الصَّيْد، ولكنه اشترط عدم التجمع والاختلاط والانتقال من مركب لآخر ومراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مثل تقليل عدد المشاركين فى كل مركب أو لنش، وتعقيمه وتطهيره وارتداء الكمامات والماسكات، وإلا تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. ويستمر تنظيم رحلات صيد فى موسم فرشة أسماك الشعور لمدة شهرين متتاليين، وقبلها بفترة كافية يستعد الصيادون بالاتفاق على تأجير اللنشات والمراكب واستخراج التصاريح، وشراء الطعوم وتجهيز الطعام والمياه للمبيت داخل البحر، إذ تأتى الأسماك فى أسراب مهاجرة من الجنوب إلى شمال

البحر الأحمر.

وتشهد عدة مناطق بالمحافظة بداية من حلايب وشلاتين وحماطة جنوبًا وصولًا لمنطقة جبل الزيت وجمشة شمال الغردقة أسرابًا من أسماك الشعور القادمة من جنوب البحر الأحمر والمحيط الهندى فى ظاهرة يطلق عليها الصيادون «فرشة الشعور» وتحدد محميات البحر الأحمر وهيئة الثروة السمكية الأماكن المسموح الصيد فيها لحماية لأسماك الزريعة والبطارخ.

هانى حمد، أحد أشهر هواة الصيد، قال إن أسراب الشعور تضم ملايين الأسماك، وبالنسبة له فإنه وغيره من محبى الصيد يستأجرون «لنش» لممارسة هوايتهم.

وأوضح أحمد مدنى، من هواة الصيد، أن أشهر مناطق تواجد سمك الشعور فى جزر أبورمادة وأم قمعر والشبرور وكارلوس والعرق الصغير، ويتم استئجار اللنش بسعر 1500 إلى 2000 جنيه فى الليلة الواحدة حسب حالة اللنش وتجهيزاته، وعقب انتهاء رحلة الصيد يتم اقتسام الحصيلة بالتساوى بين جميع المشاركين.

وأكد على أبوالشيخ، أحد مشاهير الصيادين بالغردقة، أن موسم فرشة الشعور يمثل أهمية كبيرة لسكان المحافظة والبيئة البحرية، حيث تأتى الأسماك بالملايين بأوزان تتراوح بين 2 و12 كيلو للسمكة الواحدة، إذ إن الأسماك خلال رحلة الشعور تلقى البيض والبطارخ وتأكل، منبهًا إلى أن أفضل أوقات الصيد الليالى القمرية من 13 إلى 22 من الشهر العربى.

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