«رئيس الدلنجات»: ارتفاع مصابي «أسرة كورونا» إلى 9.. واكتشاف حالة جديدة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات في محافظة البحيرة، إن الوحدة المحلية تقوم بتعقيم وتطهير قرية أبو وافية الكبرى التابعة لقرية المسين بالدلنجات يوميًا، بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بكورونا في إحدى الأسر المصابة إلى 9 أشخاص بعد اكتشاف 3 إصابات جديدة اليوم.

وأشار إلى أنه يوجد 7 منازل بقرية أبو وافية الكبرى التابعة لقرية المسين بالدلنجات، تحت الحجر الصحى وهم من المخالطين للأسرة المصابة، وأنه تم وضع 42 شخصًا تحت العزل المنزلى بتلك المنازل وتم اكتشاف اصابة 3 منهم اليوم بعد فحصهم في مستشفى الصدر بدمنهور.

وأكد «غطاس» أن عدد الحالات الإجمالية ارتفع في المركز اليوم إلى 10 أشخاص، بعد اكتشاف إصابة جديدة في قرية زاوية حمور لأحد الأشخاص الذى يتم حاليًا حصر المخالطين له بمعرفة الإدارة الصحية، وقامت الوحدة المحلية للمركز بأعمال تطهير وتعقيم المنزل، وشوارع القرية.

«رئيس الدلنجات»: ارتفاع مصابى «أسرة كورونا» إلى 9 .. واكتشاف حالة جديدة

«رئيس الدلنجات»: ارتفاع مصابى «أسرة كورونا» إلى 9 .. واكتشاف حالة جديدة

«رئيس الدلنجات»: ارتفاع مصابى «أسرة كورونا» إلى 9 .. واكتشاف حالة جديدة