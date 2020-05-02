شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الغربية: سلبية نتائج تحاليل الطاقم الطبي بالحجر الصحي بالمدينة الجامعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، سلبية نتائج تحاليل الطاقم الطبي بالحجر الصحي بالمدينة الجامعية بسبرباي وذلك بعد خضوعهم لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من عدم إصابتهم خلال الفترة الأولى مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتحمل المسئولية.

كما أشاد عبد الناصر بالخدمة المقدمة خلال فترة استلامهم العمل وتعاونهم وخلق روح الفريق الواحد مما ساعد على استقرار حالة المصابين وزيادة نسبة الشفاء وخروجهم

كما تقدم الدكتور محمد السويدي، مدير عزل المدينة الجامعية، بكل الشكر والتقدير والاحترام لوكيل الوزارة والطاقم الطبي والإداري مؤكدا أنهم أثبتوا أنهم على قدر كبير من المسئولية.