شكرا لقرائتكم خبر عن جيران شهيد «كوم اشو» في البحيرة: كان يستعد للزواج قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد على، أحد جيران الشهيد، أحمد حامد عبد النبى، ابن قرية كوم اشو بمنطقة أبيس التابعة لمركز كفر الدوار، إن الشهيد كان مثالاً للخلق، وكان يستعد للزواج بعد انتهاء فترة تجنيده التى لم يتبق منها سوى 3 شهور فقط، مضيفًا «ربنا يصبر أهله».

وأشار حسن أحمد، أحد أهالى عزبة 5 / 3، إلى أن الشهيد كان محبوبًا من جميع جيرانه، وأنه له شقيق آخر توفى منذ عامين فى حادث سير عقب انتهائه من الخدمة العسكرية مباشرة، مطالبًا بسرعة القصاص للشهيد والثأر لدمه، وندعو الله له بالرحمة ولأسرته بالصبر.

واصطف أهالى منطقة أبيس على جانبى الطريق قبل وصول الجثمان، وحرصت والدة الشهيد على إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الشهيد، وقامت بتقبيل رأسه، قبل بدء صلاة الجنازة على روحه.

وأدى الآلاف من أهالى القرية صلاة الجنازة على جثمان الشهيد قرب المقابر، وشارك فى تشييع الجثمان المهندس حازم الأشمونى، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، نائبًا عن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والعقيد هيثم الصيفى، نائب المستشار العسكرى، والعميد اشرف جاد عبد الكريم، من قيادات الجيش الثانى الميدانى، وأحمد حمزة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وقدموا واجب العزاء لوالد الشهيد ولأسرته وذويه، داعيين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله مع الشهداء والصالحين وأن يمن على أهله بالصبر والسلوان.

جيران شهيد «كوم اشو» فى البحيرة: كان يستعد للزواج قريبًا

جيران شهيد «كوم اشو» فى البحيرة: كان يستعد للزواج قريبًا

جيران شهيد «كوم اشو» فى البحيرة: كان يستعد للزواج قريبًا