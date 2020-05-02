شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثامنة من «لعبة النسيان».. رقية تعثر على دليل إدانتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لا زالت رقية تحاول فك اللغز الذي تعيشه منذ أن فقدت الذاكرة، خاصة وأن احساسها بالحيرة يتزايد حيث تقنعها مربيتها زينب أنه لا يمكن أن تكون خائنة بينما لا يساعدها الآخرين على التأكد من برائتها.

لذلك تقترح رقية على طبيبتها المعالجة أن تنتقل للإقامة في منزل الزوجية الخاص بزوجها أمجد بدلًا من الإقامة في منزل عائلته ليساعدها ذلك على التذكر ولكن بهيرة تحاول إقناعها بإلغاء الفكرة، لكن رغم ذلك تطلب رقية المفتاح من نادين وتذهب لعلها تتذكر شيئًا.

تذهب رقية للمنزل وتحاول التذكر، وبينما تفتش في أغراضها الخاصة لتجد بينها تذكرتين طيران وفواتير حجز فندقي لها ولخالد، الأمر الذي اعتبرته دليل إدانة لها.

لذلك قابلت عمرو شقيق خالد لتخبره، لكنه يظل على موقفه ويرفض اعتبار ذلك دليل على إدانة شقيقه ويؤكد لها أنه ربما كانت رحلتها مع خالد هي مجرد رحلة عمل، وأن شقيقه من المستحيل أن يخون زوجته.

كما بدأت علاقة يحيى برقية تتوتر خاصة وأنها أقنعته أنها تتذكر بعض التفاصيل الخاصة بعلاقتهما رغم أن جده أخبره بأنها أصبحت فاقدة للذاكرة بعد تعرضها للحادث.

يعرض مسلسل «لعبة النسيان» على شبكة قنوات «mbc مصر» الساعة 10:00 مساءً و4:30 عصرًا، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة «mbc مصر 2».

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