شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفريق الطبى بـ«عزل كفر الدوار»: وصول 5 مصابين جدد للمستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد خليفة، استشاري ورئيس قسم الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، رئيس الفريق الطبى بمستشفى كفر الدوار العام المخصص للحجر الصحى، إن المستشفى استقبلت 5 مصابين جدد اليوم محولين من مستشفى الصدر بدمنهور للعلاج من فيروس كورنا المستجد.

وكانت نتائج الفحوصات التى أجريت في مستشفى الصدر بدمنهور كشفت عن إصابة 5 أشخاص خلال الفترة الصباحية، بينهم 4 أشخاص من مركز الدلنجات، منهم 3 أشخاص من أسرة وحدة، وحالة أخرى من مركز أبو المطامير.