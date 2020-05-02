شكرا لقرائتكم خبر عن خروج أول حالة دخلت مستشفى العزل بكفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صرح الدكتور عبد الناصر حميده بخروج الحاج رفعت عبد الهادي 70 عام أول مصاب بفيروس كورونا دخل مستشفى كفر الزيات يوم 15/3 بفيروس كورونا بعد سلبية نتائج التحاليل. وأكد الدكتور أحمد البرعي مدير مستشفي كفر الزيات تحسن حاله الحاج رفعت عبدالهادى مشيرا إلى أنه كان من ابطال حرب اكتوبر وهو أيضا من حارب فيروس كورونا وانتصر عليه كما أعلن البرعي عن خروج 15 حالة من كبار السن خلال الفترة الماضية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 5,895

تعافي 1,460

وفيات 406

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