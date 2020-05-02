شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: ارتفاع حالات الشفاء من مصابى كورونا لـ14 وخروجهم من العزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالناصر حميده، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس إلى 14 حالة وخروجهم من عزل المدينة الجامعية من بينهم 7 مصابين من قري صفت تراب وكفر الحما ومركز بسيون.

وأوضح عبدالناصر أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا يصل إلى 10 مصابين وفي انتظار عينه اخر لتأكد سلبية نتائجهم وخروجهم من العزل الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

ووجه الدكتور محمد السويدي مدير العزل الصحي بالمدينه الجامعيه الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبى والتمريض والفنيين والعاملين على هذا المجهود المميز وأكدت على دورهم الكبير كأبطال في مواجهة الفيروس.