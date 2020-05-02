شكرا لقرائتكم خبر عن أول ديناصور مائي في العالم «مغربي الجنسية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجح فريق دولي يضم علماء حفريات في كشف النقاب عن دلائل ملموسة لأول ديناصور مائي معروف في العالم.
ويعد ديناصور "سبينوصور Spinosaurus aegyptiacus"، من وحشيات الأرجل بحجم ضخم يصل طوله إلى 13 مترا، وكان يعيش في جنوب شرق المغرب، قبل حوالي 95 مليون سنة إلى 100 مليون سنة.
وجرى اكتشاف حفريات هذا الديناصور في منطقة أرفود، وهو أول ديناصور مائي معروف في العالم عاش في العصر الطباشيري، وهو أول اكتشاف لبقايا جمجمة لديناصور بعد ما يقرب من 70 عاما من أعمال الحفريات في المنطقة.
ويضم هذا الفريق باحثين من جامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، وجامعة مرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة بورتسموث في إنجلترا، إضافة إلى متحف العلوم الطبيعية في ميلان بإيطاليا.
وأوضح فريق العمل أن الديناصور كان قادرا على العيش والصيد في بيئة مائية، بحيث كان له ذيل طويل بشكل غير متوقع وفريد يضم جسمه أشواكا عصبية عالية وشفرات ممدودة تشكل عضوا مرنا كبيرا على شكل زعنفة قادر على القيام بتموج جانبي كبير.
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