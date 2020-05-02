شكرا لقرائتكم خبر عن 14مليار و 134 مليون جنيه نفقات للصيانة فى موازنة 2020/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ المدرج فى موازنة 2020/2021، لنفقات الصيانة نحو 14 مليار و134 مليون، و200 ألف جنيه بزيادة 2 مليار و106 مليون و600 ألف جنيه عن موازنة العام 2019.

وتم توزيع تلك النفقات على عدد من البنود كما يلى:

1- صيانة وتطهير وسائل الرى والصرف ومخصص له 906 مليون و800 ألف جنيه.

2- صيانة وترميم مبانى إنشاءات ومخصص له نحو 5 مليار و607 مليون و500 ألف جنيه.

3- صيانة مرافق وشبكات ومخصص له نحو 257 مليون و700 ألف جنيه.

4- صيانة آلات ومعدات ومخصص له نحو 2 مليار و730 مليون و600 ألف جنيه.

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5- صيانة وسائل نقل واتصالات ومخصص له نحو مليار و309 مليون جنيه.

6- صيانة أثاث ومعدات مكتبية ومكاتب ومخصص له نحو 74 مليون و800 ألف جنيه.

7- صيانة حاسبات وأجهزة إلكترونية ومخصص له نحو 154 مليون و200 ألف جنيه.

8- أخرى ومخصص لها 126 مليون و400 ألف جنيه.

يذكر أن وزير المالية قد ألقى البيان المالى للموازنة العامة للدولة أمام مجلس النواب خلال الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضى ومن المنتظر أن تبدا لجنة الخطة فى مناقشة الموازنة يوم 3 مايو القادم.