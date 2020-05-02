شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تعاقدنا مع "جلياد" للحصول على دواء لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم عمل أبحاث على علاج فيروس كورونا بالبلازما، وإذا أثبتت نجاحها يتم تعميم التجرية، حيث يتم الحصول على البلازما من شخص متعافى بمواصفات معينة، ويتم حقن الحالات الحرجة بالبلازما، بعد أن تم عمل كافة إجراءات الأمان عليها، وهناك حالتين حرجتين استجابتا للعلاج بالبلازما، مشيرة إلى أنه تم حجز جزء من علاج جلياد، ومنظمة الصحة العالمية أكدت أنها ستدفع أول مجموعة منه تصل لمصر.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر،: بتكليف مباشر من الرئيس السيسي، أمر بإعادة قوائم الانتظار من جديد بعد وقفها، وبداية من الأسبوع القادم سيتم إعادة جميع الحملات الصحية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة حتى يطمئن المواطن أثناء الكشف عليه ضمن حملة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت أن الفحص له طريقتين إما الاتصال بالخط الساخن 105 أو التوجه إلى إحدى مستشفيات الحميات للكشف، ويتم عمل تحاليل لكل من يتصل أو يتوجه إلى المستشفى، وهناك عدد كبير من الحالات تتوفى قبل أن تصل من مستشفى العزل، مشيرة إلى أن البعض يخشى من أن يقول أنه يعانى من أعراض كورونا وكأنها وصمة، مطالبة بمنع أى نوع من أنواع التنمر.