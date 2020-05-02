شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: حالتان حرجتان مصابتان بكورونا استجابتا للعلاج بالبلازما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزيرة الصحة، إن هناك نمطا جديدا سنعيشه، وقد يكون بشكل مؤقت لحين ظهور أدوية وتطعيمات للفيروس، حتى فى الإجراءات التى ستتم فى المطارات والأماكن العامة، وسيكون هناك قياس مستمر لدرجات الحرارة، وضرورة تواجد المطهرات فى كل الأماكن العامة مثل الأندية ومراكز الشباب، وسيتم محاسبة كل دولة على تلك الإجراءات، وسيكون هناك بعد آخر للأمر.

وأضافت الوزيرة خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذى يذاع على قناة mbc مصر: "توقيت الحظر غير مهم، وإنما الأهم هو سلوكيات الناس قبل ساعة الحظر، الدولة اتخذت إجراءات للتخفيف من إجراءات الحظر فى رمضان، لأنه بطبيعة الأمر الحركة فى رمضان تكون فى فترات الليل فى رمضان، وفى فترات النهار يقل التكدس، وهذه الإجراءات هدفها تقليل التكدس، الفترة اللى جاية هنعيش بطرق مختلفة ولازم نأخد عليها، وخلينى أقول إن فى أطفال صغيرة فى المستشفيات مصابين بفيروس كورونا، لأن أهاليهم أهملوا فى إجراءات الوقاية".

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وأوضحت وزيرة الصحة، أنها ترجو من الشعب المصرى الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والحفاظ على كبار السن وذوى الأمراض المزمنة والحوامل وأصحاب المناعة الضعيفة، مشيرة إلى أنه أكثر من 85% من المصابين لا يظهر عليهم أعراض الفيروس نهائيا، وأن هناك أكثر من 5 حالات ولادة فى مستشفيات الحظر الصحي.

وقالت الوزيرة، إنه تم عمل أبحاث على علاج فيروس كورونا بالبلازما، وإذا أثبتت نجاحها يتم تعميم التجرية، حيث يتم الحصول على البلازما من شخص متعافى بمواصفات معينة، ويتم حقن الحالات الحرجة بالبلازما، بعد أن تم عمل كافة إجراءات الأمان عليها، وهناك حالتين حرجتين استجابتا للعلاج بالبلازما، مشيرة إلى أنه تم حجز جزء من علاج جلياد، ومنظمة الصحة العالمية أكدت أنها ستدفع أول مجموعة منه تصل لمصر.