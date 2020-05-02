شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: تأهيل 81 مستشفى حميات وصدر للكشف وعزل مرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة، إن سبب زيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، هو عدم اتباع الإرشادات التي اللازمة التى أعلنت عنها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بعد أن تم الإعلان عن التعايش مع الفيروس باستخدام الطرق الوقائية، مشيرة إلى أنه قبل شهر رمضان بأسبوعين قلت نسبة الإقبال على الأسواق بنسبة 40%، إلا أن الناس بدأت فى النزول للأسواق دون اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن الفترة القادمة وضع العالم الفتح التدريجى للحياة، ووضع إجراءات للتعامل بين الأفراد وطرق تقديم الخدمات بشكل عام، واتباع الطرق الوقائية اللازمة، وسيتم متابعة التزام الشعوب بالإجراءات الاحترازية التى تعلنها كل دولة، مشيرة إلى أن كل شخص من حقه أن يقرر مصير نفسه، ولكنه ليس مسموح له أن يقرر مصير من حوله والذى يتعامل معهم.

وأكدت وزيرة الصحة، أن المنظومة الصحية فى مصر قوية، وتم تقييمها خارج مصر بشكل إيجابى، حيث تم عمل مستشفيات للحظر الصحى فى كل المحافظات، وتم تشغيل 17 مستشفى للحظر الصحى فقط حتى الآن، وتم مخاطبة رئيس الوزراء أن تقوم مستشفيات الصدر والحميات بكافة الإجراءات للتعامل مع حالات فيروس كورونا وعزلهم صحيا، ويتم العمل الآن على رفع كفاءتها، وغدا سيتم عمل دورات تدريبية لكافة الفرق الطبية فى تلك المستشفيات.