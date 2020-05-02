شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير بعد ترميمها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمت بنجاح منذ قليل عملية نقل الكباش الأربعة إلى ميدان التحرير بوسط القاهرة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمها، والذي امتد علي مدار الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، أنه تم الآن الانتهاء من أعمال تركيب كبشين من الكباش الأربعة علي القواعد المخصصة لهما وجاري استكمال أعمال تركيب الكبشين الآخرين في الأماكن المخصصة لها، بجوار مسلة الملك رمسيس الثاني والتي تم ترميمها وإقامتها بالميدان خلال الشهور الماضية.

كما سيتم تغليف جميع الكباش بصناديق من الخشب لحين افتتاح مشروع تطوير ميدان التحرير، والذي مولته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع محافظة القاهرة، ووزارة السياحة والآثار في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل الميدان لإظهاره في أبهى صورة ليكون مزارًا جديدًا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.

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وتمت عملية النقل بمعرفة شركة المقاولون العرب تحت إشراف فني وأثري ومرممي المجلس الأعلى للآثار والأمين العام للمجلس.