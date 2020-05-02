شكرا لقرائتكم خبر عن الرياح تعرى البنية التحتية لإمارة قطر.. إصابة 23 فى انهيار مستشفى عزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى كارثة تكشف ضعف البنية التحتية لإمارة قطر وتجهيزاتها للتعامل مع وباء كورونا القاتل، الذى انتشر فى الإمارة، أصيب 23 عاملاً فى أحد المستشفيات التى تم تجيهزها للتعامل مع اصابات كورونا، بعد انهيار خيام ملحقة بتلك المستشفي كانت مدشنة بهدف توسعتها لاستيعاب المصابين الجدد الذين يتزايدون بشكل شبه يومي.

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وبحسب ما نشرته صحيفة "جلف تايمز"، تسببت رياح متوسطة شهدتها الإمارة ليل أمس الخميس فى انهيار خيمتين تم إنشائهما بمستشفى فى المنطقة الصناعية القطرية.

ولم يصب أي من المرضى، ومعظم الجرحى كانوا من العاملين في المستشفى والذين أصيبوا بجروح أثناء عملية نقل المرضى في المنشأة التي تقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب غرب وسط الدوحة، وفق ما نقلت الصحيفة عن وزارة الصحة.

وأعلنت قطر التي يوجد فيها مئات الآلاف من العمال الأجانب الذين يعملون في مشاريع مرتبطة ببطولة كأس العالم 2022 عن 12 حالة وفاة و14096 إصابة بوباء كورنا.