شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. ترامب: ندرس العديد من الإجراءات ضد الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إن إدارته تدرس إجراءات كثيرة بحق الصين فى ظل جائحة فيروس كورونا التى بدأ انتشارها من مدينة ووهان الصينية. ورد ترامب، خلال مؤتمر صحفى عقده مساء الجمعة، على سؤال حول ما إذا كان يدرس فرض رسوم جمركية جديدة على البضائع الصينية: "ننظر فى أشياء كثيرة".

وسبق أن أكد الرئيس الأمريكى أن بإمكانه فرض رسوم جديدة على السلع من الصين من أجل "معاقبتها" على انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يريد التخلى عن التزامات الدين الحكومى.

ووجه الرئيس الأمريكى، انتقادات لاذعة إلى الصين، متهما إياها بتضليل المجتمع الدولى بشأن بدء تفشى الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية مع هذا الموضوع.

وأعلن ترامب، الخميس، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من معهد الفيروسات بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك، رغم أن الاستخبارات الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية أكدتا أن هذه السلالة لها أصل طبيعي.